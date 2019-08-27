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حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة هواتف محمولة من شقق بالمقطم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:26 ص
حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة هواتف محمولة من شقق بالمقطم سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية ، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من شقق سكنية فى المقطم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة مساكن الجوهرة حى الأسمرات دائرة القسم، مفادها قيام شخص بعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية.
 
وأشارت التحقيقات ، إلى أن  ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، انتقلوا لمكان البلاغ وتمكنوا من ضبط "م. خ" ، 23 سنة، عاطل، وضبط بحوزته 2هاتف محمول " مجهولى المصدر.
 
وبمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن"احمد .م"، 35 سنة، مهندس ومقيم عمارات البارون ـ دائرة القسم بإسلوب " التسلق.
 
وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بشروعه فى السرقة من داخل مسكن "محمد. م"، 36 سنة، مدرس ومقيم ـ دائرة القسم بذات الإسلوب ، باستدعاء المجنى عليهما تعرف الأول على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

المقطم

سرقة الشقق

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