حبس متهمين بترويج المواد المخدرة فى المرج 4 أيام

كتب ــ أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بمنطقة المرج، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هما "مازن. ع"، سائق، و"أدهم.ع"، عاطل، واعترفا المتهمان بحيازتهما "25 قطعة حشيش، 12 كيس استروكس"، قبل ترويجها بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة معلومات لقسم شرطة المرج، تفيد بقيام سائق وعاطل، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والاستروكس، وبسؤالهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.