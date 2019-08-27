حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 12 ألف قرص أدوية مهربة فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

قررت نيابة بولاق أبو العلا، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعد ضبطهما وبحوزتهما 12 ألف قرص أدوية مستوردة مهربة جمركيا داخل صيدلية بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، نجاح ضباط المباحث، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية من خلال إحدى الصيدليات، بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبحوزتهما (1854 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 11905 أقراص وأمبول أدوية مستوردة ومهربة ومنشطات مجهولة المصدر– 3 هواتف محمولة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.