حبس عاطلين بتهمة سرقة هاتف محمول من صحفى فى الزيتون 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهم هاتف محمول من صحفى من داخل سيارته، فى الزيتون.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الزيتون بسرقة " ممدوح. ش" صحفى، واصطدام توك توك سيارته خلال سيره بميدان السواح، وعقب نزوله للاطمئنان عليه تسلل آخر وسرق جهازين محمول من داخل السيارة ثم استقلا توك توك ولاذا بالهرب، وبتفريغ الكاميرات تم التواصل للمتهمين والقبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.