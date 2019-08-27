تكريم أعضاء كنترول التعليم الفنى لحصولهم على المركز الأول فى تقييم الوزارة

بنى سويف أيمن لطفى

كرم المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أعضاء كنترول التعليم الفنى لقطاع بنى سويف، والبالغ عددهم 27 من قيادات التعليم، وأعضاء لجنة الإدارة المسؤولة عن توزيع العمل بالقطاع، وذلك لحصول الكنترول على المركز الأول طبقا لتقارير لجان المتابعة والتقييم الوزارية .

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير خلال حفل التكريم، الذى حضره محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم ، ورؤساء لجان الكنترول والإدارة والتقدير، ومديرى الإدارات التعليمية.

كما نوه المحافظ عن تقديره لمسؤولى التعليم الفني بالوزارة لتلبية مطلب المحافظة فى هذا الشأن،ومثمنا جهود وكيل الوزارة ومسؤولى التعليم الفنى بالمديرية، الذين ساهموا فى تحقيق ذلك المطلب، ومشيرا إلى حرصه أن يكون لبني سويف مكانا لائقا بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن إجراءات دفع منظومة التعليم بالمحافظة، والعمل كفريق واحد فى تنفيذ خطوات عملية فى هذا الاتجاه.

من جانبه أكد محمد حسام وكيل الوزارة، أن إقامة الكنترول بالمحافظة شكل دعما نوعيا لمنظومة التعليم بالمحافظة مثمناً إصرار المحافظ على دعم المنظومة، والذى سعى جاهدا لحصول بنى سويف على هذه المكانة، ليكون بها "لأول مرة" لجنة نظام ومراقبة للتعليم الصناعى، والتى بدأت بتوجيهه للمديرية بإعداد مذكرة تفصيلية ومستوفاة لطلب ذلك من الوزارة، ثم قيامه بإرسالها للوزارة، والتى كلفت لجنة لمعاينة التجهيزات والأماكن المقترحة، حتى تمت الموافقة على اختيار الكنترول بمقر المدرسة الميكانيكية، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف بشارع صلاح سالم، إذ بلغت تكلفة إقامة الكنترول 8 ملايين جنيه.

ومن ناحيته أعرب مصطفى يوسف، رئيس اللجنة عن تقديره، لجهود المحافظ المستشار هاني عبد الجابر الذي أخذ على عاتقه تحقيق مطلب المحافظة لإنشاء الكنترول بها ، مشيدا بما قدمه المحافظ من دعم وتجهيزات للمقر، والتسهيلات التي وفرتها المحافظة ، وتميزت كنظومة العمل بالكنترول بالانضباط و الأداء الجيد والإلتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتسجيل واصدار النتائح لعدد 36 ألف طالبا وطالبة في محافظات المنيا، أسوان، و الأقصر ، مشيرا إلى النتائج الايجايبة والعوائد الأخرى المادية من إقامة الكنترول بالمحافظة، والذى عمل بها 1000 معلما الذين استفادوا ماديا وأدبيا من انعقاد الكنترول بالمحافظة.