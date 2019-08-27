سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تكريم أعضاء كنترول التعليم الفنى لحصولهم على المركز الأول فى تقييم الوزارة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:28 م
تكريم أعضاء كنترول التعليم الفنى لحصولهم على المركز الأول فى تقييم الوزارة جانب من التكريم
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، أعضاء كنترول التعليم الفنى لقطاع بنى سويف، والبالغ عددهم 27 من قيادات التعليم، وأعضاء لجنة الإدارة المسؤولة عن توزيع العمل بالقطاع، وذلك لحصول الكنترول على المركز الأول طبقا لتقارير لجان المتابعة والتقييم الوزارية .                             

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير خلال حفل التكريم، الذى حضره محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات التربية والتعليم ، ورؤساء لجان الكنترول والإدارة والتقدير، ومديرى الإدارات التعليمية.

كما نوه المحافظ عن تقديره لمسؤولى التعليم الفني بالوزارة لتلبية مطلب المحافظة فى هذا الشأن،ومثمنا جهود وكيل الوزارة ومسؤولى التعليم الفنى بالمديرية، الذين ساهموا فى تحقيق ذلك المطلب، ومشيرا إلى حرصه أن يكون لبني سويف مكانا لائقا بمنظومة التعليم على مستوى الجمهورية، وذلك  ضمن إجراءات دفع منظومة التعليم بالمحافظة، والعمل كفريق واحد فى تنفيذ خطوات عملية فى هذا الاتجاه.

من جانبه أكد محمد حسام وكيل الوزارة، أن إقامة الكنترول بالمحافظة شكل دعما نوعيا لمنظومة التعليم بالمحافظة مثمناً إصرار المحافظ على دعم المنظومة، والذى سعى جاهدا لحصول بنى سويف على هذه المكانة، ليكون بها "لأول مرة" لجنة نظام ومراقبة للتعليم الصناعى، والتى بدأت بتوجيهه للمديرية بإعداد مذكرة تفصيلية ومستوفاة لطلب ذلك من الوزارة، ثم قيامه بإرسالها للوزارة، والتى كلفت  لجنة لمعاينة التجهيزات والأماكن المقترحة، حتى تمت الموافقة على اختيار الكنترول بمقر المدرسة الميكانيكية، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات  بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف بشارع صلاح سالم، إذ بلغت تكلفة إقامة الكنترول 8 ملايين جنيه.

ومن ناحيته أعرب مصطفى يوسف، رئيس اللجنة عن تقديره، لجهود المحافظ المستشار هاني عبد الجابر الذي أخذ على عاتقه تحقيق مطلب المحافظة لإنشاء الكنترول بها ، مشيدا بما قدمه المحافظ من دعم وتجهيزات للمقر، والتسهيلات التي وفرتها المحافظة ، وتميزت كنظومة العمل بالكنترول بالانضباط و الأداء الجيد والإلتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتسجيل واصدار  النتائح لعدد  36 ألف طالبا وطالبة في محافظات المنيا، أسوان، و الأقصر ، مشيرا إلى النتائج الايجايبة والعوائد الأخرى المادية  من إقامة الكنترول بالمحافظة، والذى عمل بها 1000 معلما الذين استفادوا ماديا وأدبيا من انعقاد الكنترول بالمحافظة.

 

 


كنترول النعليم الفنى

اعمال التصحيح ورصد الدرجات

محافظ بنى سويف

المدرسه الميكانيكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة