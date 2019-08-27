تشريح جثة فتاة عثر عليها داخل المقابر بمنطقة الخليفة

كتب سليم على

تباشر نيابة المقطم والخليفة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة داخل المقابر، كما أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، ورد بلاغ لقسم شرطة الخليفة يفيد بالعثور على جثة فتاة عشرينية متوفاة داخل المقابر، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها بالكامل، وليست من سكان المنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.