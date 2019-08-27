تحطم طائرة تدريب هندية فى شمال البلاد

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تحطمت طائرة تدريب، اليوم الثلاثاء، عقب اصطدامها بأسلاك كهربائية فى مدينة "أليجار" بولاية "أتر برديش" الواقعة شمالى الهند.

وذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية، أن جميع ركاب الطائرة نجحوا من الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.