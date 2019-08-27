الرئيسية أخبار عالمية تحطم طائرة تدريب هندية فى شمال البلاد الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:34 ص تحطم طائرة - صورة أرشيفية أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تحطمت طائرة تدريب، اليوم الثلاثاء، عقب اصطدامها بأسلاك كهربائية فى مدينة "أليجار" بولاية "أتر برديش" الواقعة شمالى الهند. وذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية، أن جميع ركاب الطائرة نجحوا من الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. تحطم طائره طائره هنديه الهند طائره تدريب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إسبانيا: تحطم طائرة عسكرية فى البحر بجنوب شرق البلاد الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:13 م مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بجبال الألب السويسرية الأحد، 25 أغسطس 2019 09:19 م قتيلان وجرحى إثر تحطم طائرة صغيرة على منزل بنيويورك الأحد، 18 أغسطس 2019 01:15 م مصرع صحفية أمريكية فى تحطم طائرة أثناء إجراء تحقيق على متنها الأحد، 18 أغسطس 2019 09:36 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد" الاتحاد يتحدى الهلال فى قمة سعودية بدوري أبطال آسيا اعرف تعديلات مواعيد قطارات "خط القاهرةـ منوفـ طنطا" لمواجهة الزحام × 7 معلومات شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا المزيد من Trending Plus
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