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تجديد حبس 9 متهمين متورطين فى اشتباكات بين عائلتين فى قرية جرزا بالعياط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:18 م
تجديد حبس 9 متهمين متورطين فى اشتباكات بين عائلتين فى قرية جرزا بالعياط حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 9 متهمين تم ضبطهم على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين عائلتين، بسبب خصومة ثأرية، بقرية جرزا فى العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا.
 
انتقل المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والرائدان إمام شعلان وباسم هنداوي، وبصحبتهم قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، مما أسفر عن مقتل شخصين.
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية عدد من المتهمين، وتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، والقبض على 25 متهما بحوزتهم 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، كما تم تحديد أماكن هروب عدد من المتهمين، وضبط 9 آخرين ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 34 متهما.
 
 
 
 

اشتباكات

قرية جرزا

أسلحة نارية

ذخيرة

خلافات عائلية

ثأر

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