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تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:41 م
تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
ووجهت النيابة للمتهمة في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 

تجديد حبس متهمة

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

نيابة أمن الدولة

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