تجديد حبس عنصرين إجراميين لضبطهما بـ 3 كيلو هيروين فى العبور

القليوبية - فريق المحافظات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العبور، تجديد حبس إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وضبطا بحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

تلقى اللواء طارق العجيزى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم العبور بضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور، وهما كلٍ من "سيدة بدون عمل" مواليد 1992، من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حالياً لاتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات".

كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين"، وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق سبق اتهامه فى قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما الآتى كمية من مخدر الهيروين وزنت ( "3" كيلو جرام ) مبلغ مالى قدره "430,000" أربعمائة وثلاثون ألف جنيه عدد (4) هواتف محمولة، (4) ميزان .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.