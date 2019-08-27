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بعد جراحة 17 ساعة.. إنقاذ يد نجار بعد إصابتها بمنشار كهربائى فى إنجلترا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:57 م
بعد جراحة 17 ساعة.. إنقاذ يد نجار بعد إصابتها بمنشار كهربائى فى إنجلترا إعادة يد نجار بعد جراحة 17 ساعة
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ يد نجار، 46 عاما، بعد أن أصيبت بقطع بمنشار كهربائى أثناء العمل، فى عملية شاقة استمرت 17 ساعة.

جراحة اليد
جراحة اليد

وقالت الصحيفة: "يخشى أنتونى ليليوت أن يفقد يده بعد الحادث، وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث بدأ الجراح روجر أدلار العمل مع فريق الجراحة من الساعة 8 مساءً، وحتى صباح اليوم التالي في التاسعة صباحًا لإنقاذ اليد، وتم الاستعانة برقع من جلد القدم، والذراع، لإمداد اليد بالأعصاب والشرايين، كانت يد ليليوت مربوطة فى فخذه لتعزيز نمو الجلد في راحة يده".

رسم توضيحى لليد بعد اصلاحها
رسم توضيحى لليد بعد الجراحة

وتمكن جراحو التجميل من إنقاذ اليد اليسرى للنجار بعد 17 ساعة من العملية الجراحية بعد حادث غريب وقع فيه في منشار كهربائي.

بعد الجراحة
بعد الجراحة

 

اعادة يد نجار فى 17 ساعة من الجراحة
إعادة يد نجار فى 17 ساعة من الجراحة

 

بعد أن تم إصلاح العظام تم أخذ الأعصاب والشرايين من الساعد والقدمين وخياطته فى يده. ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 صباحًا فى صباح اليوم التالي قام الجراحون بربط كل شيء معًا بصعوبة شديدة لتعزيز الإمداد وحساسية أصابعه.

الفريق الطبى
الفريق الطبى

في عملية جراحية لاحقة، تم ربط يده في فخذه لمدة أسبوعين لتعزيز نمو الجلد في راحة يده، قبل أن يتم فصل اليد وبدأ الشفاء.

الطبيب يختبر الاعصاب والاحساس
الطبيب يختبر الاعصاب والاحساس

الآن يتعلم السيد ليليوت، الذي بتر إصبعه الأوسط، إعادة استخدام يده، وهو قادر في هذه المرحلة على التقاط القلم. وقال ليليوت: "لا يمكن للكلمات أن تصف ذلك لأنني كنت أتوقع أن أستيقظ بدون يد، إنه أمر لا يصدق حقًا".

 

صورة الاشعة تظهر فيها اليد بعد قطعها
صورة الأشعة تظهر فيها اليد بعد قطعها

اعادة يد بعد بترها

بتر يد بالمنشار الكهربائى

جراحة ليد نجار استمرت 17 ساعة

اعادة يد

جراحة كبير لاعادة يد نجار

جراحات اليد

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