سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

برنامج الأمم المتحدة للسكان يستأنف عمله فى جنوب كردفان بالسودان غدا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:33 م
برنامج الأمم المتحدة للسكان يستأنف عمله فى جنوب كردفان بالسودان غدا شعار الامم المتحدة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب والي جنوب كردفان (جنوب السودان) المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل، بعودة صندوق الأمم المتحدة للسكان للعمل بالولاية، وذلك خلال لقائه اليوم "الثلاثاء" مع مندوب الصندوق بالسودان ماسيمو ديانا.

وقال ديانا، في تصريح عقب الاجتماع، إن الهدف من الزيارة، هو تأسيس مكتب في الولاية، لافتا إلى أن الصندوق عمل في السابق في الولاية، ولظروف خارجة عن الإرادة أصبح غير موجود فيها.

وعبر عن أمله في أن يستفيد سكان الولاية من الصندوق، لافتا إلى أن الفريق سيعمل بعدة مجالات، تشمل: صحة الأمهات، رعاية الحوامل، الولادة الآمنة، رعاية ما بعد الولادة، رعاية الأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعمل على منع انتشار زواج القاصرات، والاهتمام بتمكين المرأة في التعليم وتوفير الدخل.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل أيضا في برامج الشباب، كونهم مستقبل البلد، ولديهم إمكانيات، سنساعد على إبرازها لخدمة المجتمعات والسودان.

وأكد أن والي جنوب كردفان رحب بعمل الصندوق بالولاية، ووعد بتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء ه فيها.

 


السودان

كردفان

الامم المتحدة

الشباب

اطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

مجانا للشباب من الجنسين.. 8 معلومات عن مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

2 مليون جنيه عقوبة جمع البيانات الشخصية دون توافر الشروط القانونية

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

ثانى حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تحصد تقييم 9.5

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة