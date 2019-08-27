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بالأسماء .. 13 إرهابى مطلوب للعدالة فى قضية "التخابر " أبرزهم محمود عزت

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:26 م
بالأسماء .. 13 إرهابى مطلوب للعدالة فى قضية "التخابر " أبرزهم محمود عزت محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان
كتب إيهاب المهندس

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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا الأربعاء ، حكمها فى إعادة محاكمة 23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، فى القضية المعروفة اعلاميا بـ  " التخابر مع حماس "

ويوجد فى القضية 13 متهما حكم عليهم بأحكام بالإعدام والمؤبد فى المحاكمة الأولى غيابيا فى 16 يونيو 2015، ، ومازالوا هاربين ومطلوبين للعدالة فى مقدمتهم القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبد المقصود، أيمن على سيد أحمد، عمار أحمد فايد البنا، أحمد رجب رجب سليمان، سندس عصام سيد شلبى، أبو بكر حمدى كمال مشالى، عيد محمد إسماعيل دحروج، رضا فهمى محمد خليل، سامى أمين حسين السيد، حسين محمد محمود القزاز، عماد الدين على عطوة شاهين، إبراهيم فاروق الزيات

جدير بالذكر أن الدعوى تضم 36 متهما منهم 23 متهم يعاد محكمتهم، ويوجد 13 متهم صدر ضدهم أحكام غيابية فى 16 يونيو 2015، من المحاكمة الأولى برئاسة المستشار شعبان الشامى ومازال مطلوبين للعدالة.

 

 

 

 


التخابر مع حماس

محكامه الاخوان

جنايات القاهره

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