سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن الساحل الشمالى وبرج العرب بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:52 م
انقطاع المياه عن الساحل الشمالى وبرج العرب بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى انقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن انقطاع المياه بمنطقة الساحل الشمالى و برج العرب غرب الإسكندرية.

وأشار بيان صادر من الشركة إلى أن الانقطاع جاء بسبب حدوث كسر مفاجئ فى خط 1500 مم قرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالى،  مما تسبب فى انقطاع المياه فى تلك المناطق.

وأكدت شركة مياه الإسكندرية، أنه سيتم إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الاصلاح، وناشدت المواطنين الاتصال على الخط الساخن للشركة 125 لتوفير سيارات مياه لحين الانتهاء من الاصلاح.

 

 

 

 


اخبار الاسكندرية

مياه الاسكندرية

برج العرب

الساحل الشمالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة