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انتشار كبير لعصابات النهب والسطو الحوثية على الممتلكات الخاصة لليمنيين فى صنعاء

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:43 ص
انتشار كبير لعصابات النهب والسطو الحوثية على الممتلكات الخاصة لليمنيين فى صنعاء اليمن - صورة أرشيفية
أ ش أ

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شكا مواطنون يمنيون وأصحاب محلات تجارية فى صنعاء، من انتشار مخيف وغير مسبوق لعصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، ونهب المحلات التجارية فى الأيام القليلة الماضية.
 
وأفادت قناة (العربية) الفضائية، اليوم الثلاثاء، بأن ظاهرة السطو على المحلات التجارية من قبل عصابات مسلحة تتبع قيادات رفيعة المستوى فى الميليشيات الحوثية، انتشرت بشكلٍ كبير وغير مسبوق فى الآونة الأخيرة، بمناطق متفرقة فى العاصمة صنعاء.
 
وأوضحت أن عصابات النهب والسطو على الممتلكات الخاصة، واقتحام المحلات التجارية تزايدت فى الأيام القليلة الماضية، وأصبحت تشكل خطراً على المواطنين، خصوصاً أنها تتبع قيادات حوثية.
 
فى غضون ذلك، يشكو سكان العاصمة صنعاء من استمرار ميليشيات الحوثي، فى نهب ومصادرة الأراضي، والسطو على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى قيام فرض اتاوات وجبايات غير قانونية، التى طالت شركات خاصة ومحلات تجارية تحت مبررات واهية، من بينها دعم ما يسمى المجهود الحربى وتسيير قوافل غذائية لدعم جبهات القتال.
 
ورصدت تقارير حقوقية - خلال النصف الأول من العام الحالى - نحو 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضى المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية فى صنعاء.
 

 


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