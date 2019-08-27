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المغرب ينفى إنشاء نصب للهولوكوست

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:47 م
المغرب ينفى إنشاء نصب للهولوكوست ملك المغرب محمد السادس
إيمان حنا

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نفت السلطات المحلية فى مراكش، صحة التقارير التى أشارت إلى بناء نصب الهولوكوست، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، والذى شرعت منظمة ألمانية فى إقامته قرب مدينة مراكش.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، إن "الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية لا أساس لها من الصحة"، وشددت على أن "المصالح المختصة لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع".

وقامت منظمة "بيكسل هيلبر" الألمانية (غير حكومية) ببث مباشر عبر صفحتها فى "فيسبوك"، وقالت إن السلطات المغربية تهدم ما تم بناءه من "أهوال المحرقة" (الهولوكست).

ونقلت تقارير إعلامية، مؤخرًا، عن صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تلك المنظمة تعتزم بناء نصب تذكاري ومعارض لـ"الهولوكوست"، على بعد حوالي 26 كم جنوب شرق مراكش، ليكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا.

و"الهولوكوست" هو مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا عرقيًا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939– 1945)، حسب إسرائيل، التي حصلت لاحقا على تعويضات ضخمة من دول أوروبية على خلفية ذلك.

 

وكان إعلان منظمة ”بيكسل هيلبر“ الألمانية، عن بناء نصب تذكاري يخلد محرقة اليهود في ألمانيا، قد أثار جدلًا واسعًا في المغرب، حيث عبر ناشطون حقوقيون عن رفضهم لهذا المشروع، ودعوا الحكومة إلى توضيح الأمر.

 

وقالت الوكالة إن ”السلطات المحلية بإقليم الحوز أفادت بأن الأخبار المتداولة من طرف بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إقامة مشروع، من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفًا والعديد من المرافق بالإضافة إلى نصب تذكاري على شكل لوحات فنية بجماعة آيت فاسكا لا أساس لها من الصحة.“

 

 


المغرب

الهولوكوست

منظمة ألمانية

المملكة العربية المغربية

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