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المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى السلام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:25 م
المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتجارة المخدرات فى السلام حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات، على عاطل تخصص فى تجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء. 
 
وكشفت في تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم "يوسف.ن" 38 سنه عاطل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 1 كيلو من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 2000 جنيه، وسلاح أبيض.
 
وتبين أيضا من تحقيقات التيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
 
 
 
 

 

 


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قسم السلام

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