سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة تنظم عدة زيارات لوفد شبابى من أبناء المصريين بالخارج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:07 م
القوات المسلحة تنظم عدة زيارات لوفد شبابى من أبناء المصريين بالخارج وفد من شباب المصريين بالخارج يزور قوات الصاعقة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة والبيئة، زيارة لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثانى والثالث للمصريين المقيمين بالخارج قادمين من أكثر من 20 دولة حول العالم، خلال تواجدهم لقضاء الإجازة الصيفية بمصر إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة ومشروع طريق ومنتجع الجلالة، وتهدف الزيارة إلى تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولى الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها، وكذلك متابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

 

ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه الجولات لزيادة الوعى القومى ورفع روح الولاء لدى أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج، وربطهم بالوطن بإعتبارهم سفراء مصر بالخارج وإطلاعهم على الواقع لدعم نشر الحقائق ومنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهاتهم تجاه وطنهم من خلال بث أفكار مغلوطة.

 

وألقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، كلمة رحب فيها بالسفيرة نبيلة مكرم والشباب المشاركين فى الزيارة مطالبًا الشباب بأن يفخروا بوطنهم وينقلوا كل ما يشاهدونه بمصر إلى مجتمعاتهم بالدول التى يقيمون بها، كما قام الشباب بجوله تفقدية داخل الكلية الجوية، كما رحب قائد قوات الصاعقة بوزيرة الهجرة والشباب المرافقين لها فى الزياره أعقبة متابعة عددًا من التدريبات والعروض العسكرية التى تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين.

 

وقام الشباب بجولة تفقدية لمشروع مدينة ومنتجع وطريق الجلالة لمتابعه مايجرى على أرض الواقع من مشروعات قومية تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

 

ومن جانبهم أعرب شباب عن إنبهارهم وفخرهم بقواتهم المسلحة ورجالها الأشداء، معبرين عن إعجابهم بالمشروعات التى قامو بزيارتها متمنين لمصر مزيدًا من الرخاء والتقدم، كما قدموا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الهجرة على تنظيم هذه الزيارات.


القوات المسلحة

الهجرة

الجيش المصرى

زيارات الهجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضى المقدسة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:08 م

عناصر من القوات المسلحة تغادر للمشاركة بتدريب "حماة الصداقة - 4" بروسيا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:11 ص

السيسى يكلف القوات المسلحة والداخلية بحل مشاكل محور المحمودية فى 3 أيام

السبت، 17 أغسطس 2019 11:07 ص

القوات المسلحة السعودية تُطلق أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

الجمعة، 16 أغسطس 2019 04:00 ص

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 09 أغسطس 2019 11:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فيديو وصور.. بسمة إبراهيم تحصد فضية الخطف فى وزن 59 كيلو

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

فاتورة التليفون الارضى .. تعرف على طرق الدفع الإلكترونى والكاش

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

السيسي و"شينزو آبي" يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان..كلمة للرئيس بالجلسة الافتتاحية تتضمن موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الأفريقية.. ومشاركة القاهرة تجسد حرصها على التعاون مع طوكيو

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

فيديو وصور.. 40 سنة حب على عربية كبدة.. محل فول بداية قصة أمل وفارس.. مصاعب الحياة لم تمنع رفقاء الدرب من السعادة.. الزوجة: كل قصص الحب تتحكى عننا.. والزوج: صاحبتى وحبيبتى وشريكتى

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: رأس السنة الهجرية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة