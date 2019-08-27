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القبض على عاطل بحوزته 46 تذكرة هيروين بالطالبية.. ويرشد عن أعوانه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:40 م
القبض على عاطل بحوزته 46 تذكرة هيروين بالطالبية.. ويرشد عن أعوانه مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بحيازة 46 تذكرة هيروين بالطالبية، عقب القبض عليه، أنه تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع نسبة أرباحه، لكون زبائنه من الأثرياء، بسبب ارتفاع قيمة بيع المخدر. 
 
أضاف المتهم، أن السلاح النارى المضبوط بحوزته، اشتراه من عاطل، لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، خلال عملية بيع المخدر، وأرشد عن هوية المتهم الذى حصل منه على السلاح النارى، كما أرشد عن هوية المتهم ببيع الهيروين له. 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.
 
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 46 تذكرة هيروين، وفرد خرطوش، بالإضافة إلى ميزان حساس، وهاتفين محمول، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 

تجارةالمخدرات

حيازة هيروين

مخدر الهيروين

قسم الطالبية

أمن الجيزة

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