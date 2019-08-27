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"الطيران المدنى" تستعد لافتتاح المرحلة الأولى لأعمال تطوير مطار شرم الشيخ

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:04 ص
"الطيران المدنى" تستعد لافتتاح المرحلة الأولى لأعمال تطوير مطار شرم الشيخ مطار شرم الشيخ
كتبت رحاب نبيل

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تجري وزارة الطيران المدني استعداداتها النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتقديم أفضل الخدمات للركاب داخل المطارات المصرية.
 
وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، تشمل توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما سيتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من (8) إلى (12) بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.
 
وأضافت المصادر أن أعمال التحديث تشمل تعزيز المنظومة الأمنية ومطلباتها من أعمال مدنية ومعدنية وكهروميكانيكية للصالة، وكافة أعمال الموقع العام وسور دائم ومبنى المحولات والمبنى الإدارى.
 
وشملت خطة وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية، رفع كفاءة مبني 2 بمطار الغردقة الدولي، وزيادة قدرته الاستيعابية لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بقدرة استيعابية 7.5 مليون راكب، والانتهاء من أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب، وسيتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية والتى ستكون من أحدث التنقيبات فى مجال المطارات على مستوى العالم، فضلا عن أعمال التطوير التى شهدها مطار القاهرة الدولى من تحديث الأجهزة والمعدات بمختلف المجالات، وتطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى وتركيب المساعدات الضوئية الحديثة له.

الطيران المدني

مطار شرم الشيخ

مطار الغردقة

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