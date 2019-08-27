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الصين تتهم أمريكا "بالتصعيد الخبيث" لقضية بحر الصين الجنوبى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:00 م
الصين تتهم أمريكا "بالتصعيد الخبيث" لقضية بحر الصين الجنوبى بحر الصين الجنوبى
رويترز

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اتهمت الصين، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، "بالتصعيد الخبيث" للوضع في بحر الصين الجنوبي وتوجيه الانتقادات لها بدون مبرر بعدما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن بكين "تتدخل بالإكراه" في مياه تطالب فيتنام بالسيادة عليها.

 

وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن أن سفينة استطلاع صينية وسعت نطاق أنشطتها يوم السبت، لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامي بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين في ممرات مائية متنازع عليها.

 

وقال البنتاجون إن الصين "استأنفت تدخلها بالإكراه في أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل في بحر الصين الجنوبي".

 

وقال قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إشارة إلى قضية الصين وفيتنام، إن الولايات المتحدة كررت مرة أخرى "تصريحاتها الطائشة ووجهت انتقادات غير مبررة للصين، مشوهة الحقائق تماما".

 

وأضاف "تحث الصين الولايات المتحدة على وقف هذا النوع من سلوك التصعيد الخبيث والقيام بدور إيجابي وبناء في شؤون المنطقة والشؤون الدولية".

 

ودخلت سفينة الاستطلاع الصينية المنطقة الاقتصادية الفيتنامية الخاصة لأول مرة في أوائل الشهر الماضي حيث بدأت أنشطة لمسح الزلازل، متسببة في مواجهة بين سفن الجيش وخفر السواحل في البلدين.

 

وطالبت فيتنام، التي تقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في ضوء مخاوفهما المشتركة بشأن الصين، حكومة بكين بإخراج السفينة من المنطقة.

 


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البنتاجون

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