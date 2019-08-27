"الصليب والهلال الأحمر" يحذر مع اقتراب وفيات إيبولا بالكونغو إلى 2000 حالة

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حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من أنه ومع اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية من ألفي حالة، فإن توفر لقاح فعال ضد الإيبولا والتأكيد الأخير من قبل منظمة الصحة العالمية على وجود علاجين فعالين ليس كافيا، حيث هناك حاجة إلى بناء الثقة والتفاهم في المجتمعات المتأثرة بتفشى الوباء في الكونغو.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه مع عدم التقليل من أهمية العلاجات الجديدة لإيبولا والانتشار المستمر للقاحات، إلا أن ذلك وحده لا يكفى وأنه حان الوقت لمضاعفة الجهود لإشراك المجتمعات المعرضة للخطر حتى تنجح العلاجات.

كما حذر الاتحاد الدولى، في تقرير بجنيف اليوم الثلاثاء، من أنه ومع استمرار مستويات انعدام الثقة فإن العديد من مرضى إيبولا هناك يؤخرون أو يتجنبون الذهاب إلى المرافق الصحية، لافتا إلى أن هذا الإحجام يقلل بشكل كبير من فرصهم في البقاء حتى مع إمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات، كما أنه يزيد من خطر انتشار الفيروس إلى أفراد الأسرة وغيرهم من مقدمي الرعاية.