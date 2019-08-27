سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية: مقتل مدنى بهجوم مسلح غربى بغداد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:10 ص
الشرطة العراقية: مقتل مدنى بهجوم مسلح غربى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر أمنى فى الشرطة العراقية، مساء الاثنين، بأن مدنيًا قتل بهجوم مسلح غربى بغداد.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن: "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنى أثناء مروره فى قضاء أبو غريب غربى بغداد، مما أسفر عن مقتله فى الحال".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقًا بالحادث".

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

 


الشرطة العراقية

مقتل مدنى

هجوم مسلح

بغداد

العراق

أخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الدفاع الألمانية من بغداد: مستعدون لدعم الجيش العراقى بكل قوة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:28 م

الجيش العراقى: المعركة مع داعش باتت استخباراتية بحتة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 05:20 م

مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى التظاهر لمساندة الجيش العراقى

الخميس، 15 أغسطس 2019 12:01 م

الجيش العراقى: مقتل أربعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش فى مناطق ديالى

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:38 م

الجيش العراقى يطلق المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر على الحدود مع سوريا

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 10:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

تعرف على رسوم تحليل ودراسة المستحضرات الطبية بقانون هيئة الدواء

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقى الناجحين بالدور الأول فى الثانوية العامة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصادر تمويل الجمعيات الأهلية وآلية الرقابة عليها

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن خصوماتها على المواد الغذائية بالقطارات

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

نقابة الإعلامين: مهلة شهرين لتقنين أوضاع العاملين فى الوسائل الإعلامية

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تحذر من أدوية مغشوشة لعلاج التهاب المفاصل

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: سماع دوى انفجارات فى مزارع شبعا المحتلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة