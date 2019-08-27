الشرطة العراقية: مقتل مدنى بهجوم مسلح غربى بغداد

بغداد /أ ش أ/

أفاد مصدر أمنى فى الشرطة العراقية، مساء الاثنين، بأن مدنيًا قتل بهجوم مسلح غربى بغداد.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - إن: "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدنى أثناء مروره فى قضاء أبو غريب غربى بغداد، مما أسفر عن مقتله فى الحال".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقًا بالحادث".

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.