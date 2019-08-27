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السعودية على عتبة "جينيس" بأكبر مجسم للهجن فى العالم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:58 ص
السعودية على عتبة "جينيس" بأكبر مجسم للهجن فى العالم الهجن
وكالات

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باتت السعودية على عتبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حين يكشف هذا المساء في السابعة عن تحفة فنية عالمية ستسجل في جينيس كأكبر مجسم للهجن في العالم، وذلك في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل بالطائف.
 
ويبلغ ارتفاع المجسم نحو 10 أمتار وعرضه يقارب 5 أمتار، يحوي أكثر من 51 ألف مصباح مضيء ضمن المجسم، ما يجعله أكثر إبهاراً في المساء بالإضافة إلى منحوتات ثلاثية أعدت بشكل فني يزيد من قيمتها الفنية.
 
وسيحضر فريق من جينيس الإعلان عن المجسم لتسليم الشهادة لرئيس اتحاد الهجن الأمير فهد بن جلوي.

موسوعة جينيس

الهجن

الملك فيصل

اتحاد الهجن

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