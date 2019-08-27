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الزراعة: رفع كفاءة دورات تربية الدواجن لزيادة الإنتاج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:00 م
الزراعة: رفع كفاءة دورات تربية الدواجن لزيادة الإنتاج مزرعة دواجن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  بوزارة، إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وتعديل عنابر الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، الذى يتم تطبيقه فى معظم الإنتاج الداجنى لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد دورات التربية فى العام. 
 
وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن خطة الوزارة تعتمد على زيادة عدد طيور التربية في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائى ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى.
 
وشدد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، على أهمية تقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوى، بعيداً عن الحيز العمرانى، وأراضى الوادى والدلتا، مما يكون له الأثر الطيب بلا شك على توفير بيئة آمنة خالية من الأمراض والأوبئة، موضحا أن مشروع إدخال الخامات غير التقليدية في علائق الحيوانات المزرعية، مما له الأثر الكبير على توفير كميات أكثر من العلائق وبأسعار أقل، والحد من منافسة الحيوان للإنسان فى غذائه.

 


الثروة الحيوانية

مزارع الطيور

الإنتاج الحيوانى

الأمراض الوبائية

الاستثمار الداجنى

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