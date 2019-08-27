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الدفاع الروسية: رصد 35 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:56 ص
الدفاع الروسية: رصد 35 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد 25 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 13 فى اللاذقية و11 فى حلب وانتهاكا واحدا فى إدلب.
 
وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركى فى اللجنة المذكورة رصد أيضا 10 انتهاكات، منها فى 4 فى إدلب و3 فى حماه و2 فى اللاذقية وواحدا فى حلب.
 
وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ - خلال الـ24 ساعة الماضية - عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى 2.475 طن إلى مدينة خان شيخون بريف إدلب.
 
وأوضح البيان، أنه تم إجمالا تنفيذ 2192 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3559.364 طن.
 

روسيا

الدفاع الروسيه

سوريا

تركيا

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