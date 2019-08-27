الدفاع التركية: بدء المرحلة الثانية لتوريد أجزاء من منظومة "إس-400"

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، ببدء المرحلة الثانية لتوريد أجزاء من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا.

وأضافت الوزارة ، أن طائرة نقل روسية تحمل أجزاء من البطارية الثانية من منظومة "إس-400" هبطت في قاعدة "مورتيد" (قاعدة "أكينجي" السابقة) في ضواحي أنقرة.

وتوصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" سنة 2017.

وأثار شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية فضيحة دولية كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة، فطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة وشراء الأنظمة الأمريكية "باتريوت" بدلا منها.

وبعد ذلك، أوقفت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف-35"، على خلفية رفض أنقرة إلغاء صفقتها مع موسكو لشراء "إس-400".