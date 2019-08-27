الجيش الجزائرى يضبط كمية من الأسلحة والذخيرة فى الجنوب

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة وذخيرة فى ولاية تمنراست جنوبى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودى الجنوبى بتمنراست 7 قذائف للقاذف الصاروخى RPG-7 وحشوتين دافعتين لنفس القاذف بالإضافة إلى قنبلتين تقليديتى الصنع".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية التى تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش، المرابطة على الحدود فى الحفاظ على سلامة الأراضى الجزائرية وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".