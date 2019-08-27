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الجارديان :صورة ميلانيا ترامب وجاستن ترودو فى ختام الـ G7 تشعل الجدل على الإنترنت

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:58 م
الجارديان :صورة ميلانيا ترامب وجاستن ترودو فى ختام الـ G7 تشعل الجدل على الإنترنت ميلانيا وجاستن ترودو فى الصورة العائلية لقادة مجموعة السبع
كتبت ريم عبد الحميد

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أشعلت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب مواقع التواصل الاجتماعى بصورتها التى ظهرت فيها تحيى رئيس وزراء كندا فى ختام قمة السبع الكبرى التى انعقدت فى مدينة بياريتز الفرنسية .

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إن الصورة حققت انتشارا واسعا على الإنترنت، حيث مزح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى بشأنها.

 

 وكانت مجموعة من الصور التى التقاطها مصور تابع لوكالة الصور الصحفية الأوروبية مع ظهور قادة العالم وزوجاتهم مساء الأحد لالتقاط صورة عائلية قبل انتهاء القمة، قد أظهرت ميلانيا مبتسمة أثناء تحيتها لترودو.  وأشارت الجارديان إلى أن الدفء الواضح للمشهد استحوذ على خيال الكثيرين.

 

وكتب أحد المستخدمين على تويتر يقول: "ميلانيا مستعدة بالمخاطرة بكل شىء".

 بينما قال الإعلامى الأمريكى الساخر دين عبيد الله: "يبدو أن حتى ميلانيا تفكر فى خطة للهروب إلى كندا"، مضيفا هاشتاج ميلانيا تحب ترودو.

 أما شبكة روسيا اليوم الروسية فقد نشرت الصورة أيضا على حسابها على تويتر، وقالت "ينبغى على الجميع أن يجد شخصا ينظر إليه بالطريقة التى تنظر بها ميلانيا إلى جاستن".

 وقبل عامين، التقط صورة لابنة الرئيس ترامب إيفانكا وهو تنظر بطريقة مشابهة إلى ترودو، وحققت الصورة انتشارا واسعا فى هذا الوقت أيضا.

 

 وقالت الجارديان إن صورة ميلانيا ترامب وترودو تذكر باللحظات السابقة على الساحة السياسة العالمية  التى شعر الرأى العام فيها بالسرور فى تقييم الكيمياء التى تظهر فى صور الشخصيات العامة. ففى عام 2016، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" فى نفس السياق تقرير بعنوان "ميشيل أوباما تحب فعلا الأمير هارى".

ايفانما وترودو
ايفانما وترودو

 


ميلانيا ترامب

جاستن ترودو

قمة مجموعة السبع

السيدة الاولى الامريكية

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