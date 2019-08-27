التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان فى المدارس الثانوية

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية وصلت إلى المدارس الثانوية فى الإدارات والمديريات، موضحة أن أى طالب يرغب فى سحب شهادة إتمام الدراسة فى المرحلة الثانوية الفنية عليه التوجه إلى المدرسة التابع لها لإنهاء إجراءات سحب الملف.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اعتمد أمس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019.