سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان فى المدارس الثانوية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:19 م
التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان فى المدارس الثانوية امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية وصلت إلى المدارس الثانوية فى الإدارات والمديريات، موضحة أن أى طالب يرغب فى سحب شهادة إتمام الدراسة فى المرحلة الثانوية الفنية عليه التوجه إلى المدرسة التابع لها لإنهاء إجراءات سحب الملف.
 
وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اعتمد أمس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019.

وبلغت نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (68790) وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43%عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (3403)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21% ، وإجمالي نسبة الدورين 96, 96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (36103)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (91068)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضي.

وبالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج أوضح الدكتور محمد مجاهد أن إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) بلغ (2080)، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض0.33% عن العام الماضي.

وفيما يخص  مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30572)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.

أما بالنسبة لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (576)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (512)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (12)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (929)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68%عن العام الماضي.

 

 

التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2019

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. التعليم العالى تنهى تسجيل الرغبات السبت المقبل

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:23 ص

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:54 م

التعليم تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان بنسبة نجاح 89% لنظام 3 سنوات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:10 م

أخبار× 24 ساعة.. نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:00 ص

إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تتوج ببطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

منتخب اليد للكرة الشاطئية يهزم قبرص 2 /1 فى بطولة البحر المتوسط باليونان

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثالث

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

منة حامد تواجه سونينا كوروفيلا فى نهائى بطولة دلهى لسيدات الاسكواش

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

السيسى ورئيس وزراء اليابان يفتتحان غدًا قمة التيكاد.. تعرف على جدول الأعمال

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

احذر منها فى الجيم ..أصابع ومشروبات الطاقة تسبب تآكل وتسوس الأسنان

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

أستون فيلا يواجه كرو ألكساندرا فى كأس الرابطة اليوم

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

فيديو.. الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة السابعة لـ"تيكاد"

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

شاهد.. مهرجان "كأس العالم للألعاب النارية" فى روسيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة