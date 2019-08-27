التعليم توضح حقيقة شائعة بدء الدراسة فى الصفوف الأولى منتصف سبتمبر

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما يتردد بشأن بدء الدراسة فى الصفوف الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل غير صحيح.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن موعد بدء الدراسة فى الصفوف الأولى لم يتغير حيث تنطلق يوم 11 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ باقى الصفوف الدراسية 21 من نفس الشهر.

جدير بالذكر، أن العام الدراسى الجديد يستفيد تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى من نظام التعليم الجديد، بمناهج جديدة، كما قررت الوزارة فصل كتاب الرياضيات عن الباقة فى النظام الجديد للصفوف الأولى.