التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

كتب محمود طه حسين

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ" اليوم السابع" إن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة ويتوجه الى الكنترول للتقدم بتظلم.

وأضافت المصادر أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى نفس الوقت، حيث يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب الراسب له حق التظلم وايضا من قام بتاجيل مادة من امتحانات الدور الأول له حق التظلم لأنه يستفيد بدرجة المادة كاملة.