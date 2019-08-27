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التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:41 م
التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ" اليوم السابع" إن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة ويتوجه الى الكنترول للتقدم بتظلم.
 
وأضافت المصادر أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى نفس الوقت، حيث يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
 
وأشارت المصادر إلى أن الطالب الراسب له حق التظلم وايضا من قام بتاجيل مادة من امتحانات الدور الأول له حق التظلم لأنه يستفيد بدرجة المادة كاملة.
وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اعتمد أمس الاثنين نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019.

وبلغت نسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث، الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (68790) وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43%عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (3403)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21% ، وإجمالي نسبة الدورين 96, 96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (36103)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (91068)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضى.

وبالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج أوضح الدكتور محمد مجاهد أن إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) بلغ (2080)، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض0.33% عن العام الماضي.

وفيما يخص  مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقى ـ زراعى ـ صناعى) (30572)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالى نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.

أما بالنسبة لمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوى التجارى (576)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (512)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (12)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (929)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68%عن العام الماضى.

 

 

التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنيه

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2019

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