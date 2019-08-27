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التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما فى انقلاب سيارة ملاكى فى العياط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:50 م
التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما فى انقلاب سيارة ملاكى فى العياط حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتضررة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.
 
تلقى غرفة شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى بدائرة مركز العياط، وتبين بالفحص فى أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها.
 
أسفر الحادث عن وفاة السائق ومرافقه، ونُقلا بواسطة إسعاف الطريق إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة، ولكن توفى فى المستشفى، وتم الدفع بونش لرفع حطام السيارة.
 
 
 
 

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