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التحريات تؤكد: لا شبهة جنائية فى غرق سائق توك توك بالحوامدية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:07 م
التحريات تؤكد: لا شبهة جنائية فى غرق سائق توك توك بالحوامدية البحث عن غريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث غرق شاب بنهر النيل بالحوامدية. 
 
وذكر اثنين من أصدقائه، أنه عقب نزولهم لنهر النيل للسباحة، فوجئوا باختفاء صديقهما "إسلام. ه "، و اكتشفوا تعرضه للغرق، كما ذكر شهود عيان أن الضحية يعمل سائق توك توك، واعتاد السباحة بنهر النيل بصحبة أصدقائه. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل بالحوامدية، بإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام شاب بالسباحة فى النيل بصحبة أصدقائه، لقى مصرعه غرقا، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمانه وانتشاله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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غرق سائق توك توك

الحوامدية

أمن الجيزة

الإنقاذ النهري

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