التأمين الصحى الشامل: توفير جراحات زراعة القوقعة بالمستشفيات مجانا

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل، إجراء جراحات زراعة القوقعة بمستشفيات المنظومة بمحافظة بورسعيد بالمجان، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تقوم بصرف علاج ما بعد الزرع بالمجان وتوفر نظم المتابعة للمريض طوال الوقت.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن الخدمة الصحية أصبحت متوفرة بجميع تخصصاتها فى المستشفيات والوحدات الصحية وبأعلى مستوى من الجودة للمريض .

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل، أنه يتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمريض بدون أى تكاليف.

وتوفر منظومة التأمين الصحى الشامل سلسلة من المتابعات للمريض لقياس رضاه عن أداء الخدمات الصحية بعد حصوله عليها .