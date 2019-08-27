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الأمم المتحدة تؤكد دعمها لأمن اليمن ولشرعية رئيسها عبدربه منصور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:46 م
الأمم المتحدة تؤكد دعمها لأمن اليمن ولشرعية رئيسها عبدربه منصور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة دعمه لشرعية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن..مثمنا مواقف الرئيس هادى الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار والوئام ..مبديا تطلعه للقائه قريباً فى الأمم المتحدة.
جاء ذلك في رسالة شفهية بعث بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرئيس اليمني ونقلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" اليوم.
وأفادت الوكالة اليمنية بأن الرئيس هادي والمبعوث الأممي ناقشا عددا من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت الميليشيات الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.
وثمن الرئيس اليمني مواقف الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه اليمن وأمنه ووحدته واستقراره ودعم شرعيته الدستورية..قائلا:"لن تثنينا أو تلهينا الأحداث والمشكلات الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة الشعب وذلك بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".


الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

اليمن

عبدربه منصور هادى

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