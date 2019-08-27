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اعرف نتيجة المفاوضات مع اليابان لتنفيذ مشروع مترو الهرم × 10 معلومات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:32 م
اعرف نتيجة المفاوضات مع اليابان لتنفيذ مشروع مترو الهرم × 10 معلومات مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع"، فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن نتيجة التقدم فى المفاوضات مع اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المعروب بـ"مترو الهرم" والتحالف الفائز بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة للمشروع وإنشاء الورش الجديدة الخاصة بالخط الرابع عقب انفراج  المفاوضات مع الجانب اليابانى لتنفيذ هذا المشروع.

1ـ الهيئة القومية للأنفاق قرراسناد تنفيذ أعمال الأنظمة الكهروميكيانيكية وتركيب السكة الحديدية وإنشاء الورشة الجديدة الخاصة بالخط الرابع لتحالف يابانى مصر.

2ـ التحالف الذى سينفذ المشروع يضم شركتى ميتسوبيشى كوربوريشن واوراسكوم للانشاءات.

3ـ تكلفة تنفيذ هذه الأعمال تصل إلى 14 مليار جنيه تقريبا.

4ـ يجرى حاليا تجهيز العقود التى سيتم توقيعها بين الطرفين.

5ـ توقيع التعاقد سيكون قريبا عقب العرض على مجلس الوزراء.

6ـ بدء التنفيذ لهذه الأعمال سيكون عقب تحديد الشركة التى ستقوم بالأعمال المدنية والحفر والإنشاءات لهذا المشروع.

7ـ بدء التنفيذ فى هذه الاعمال مرتبط ببدء أعمال الحفر والإنشاءات للمشروع أولا.

8ـ المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد بطول 19 كيلو مترًا وعدد 17 محطة نفقية.

9ـ المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة وصولا إلى محطة الفسطاط.

10ـ المشروع يشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبيروميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكوروالمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، ومحطات ميدان الجيزة والروضة والملك الصالح حيث الربط مع الخط الأول، ومحطة الفساط.

 

 


مترو الهرم

مشروع مترو الهرم

اليابان

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

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