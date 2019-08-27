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اخنف وصوته غريب.. اعرفى سبب المشكلة عند طفلك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:00 ص
اخنف وصوته غريب.. اعرفى سبب المشكلة عند طفلك الخنف-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"اخنف صوته غريب ومش عارف يتكلم صح"، من المشاكل الشهيرة التى يعانى منها الأطفال، ويسمى ذلك بـ " الرنين الأنفى" أو الخنف، وهو واحد من الاضطرابات التى تؤثر على صوت الطفل ونطقه للكلام.

الرنين الأنفى عبارة عن خروج الكلام من أنف الإنسان بدلا من فمه، ويظهر بصورة كبيرة عند نطق بعض الحروف مثل الميم والنون، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض العوامل التى تسبب التجويف الأنفى ومنها:

 1:نتيجة العيوب الخلقية ووجود شق حلقى فى سقف الفم أو الاصابة بالشفة الأرنبية.

الخنف عند الاطفال
الخنف عند الاطفال

 

2:وجود اصابات فى الدماغ أو الأمراض العصبية مثل الشلل الدماغى حيث يعيق الكلام بطريقة صحيحة.

3:وجود شلل فى سقف الحلق حيث يؤثر على قدرة العضلة على أداء وظيفتها.

4:وجود بعض المشاكل فى البلعوم مما يؤثر على نطق الحروف بطريقة صحيحة.

5:نتيجة وجود اعاقة ذهنية أدت إلى صعوبة فى نقط الكلمات والحروف.

6: قد تكون الخنفة مؤقتة نتيجة الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

 

عند ظهور الخنفة ينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة

 


الخنف

خنف الاطفال

رنين انفى

اللحمية

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