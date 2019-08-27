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إيران تقضى بسجن مواطنة بريطانية إيرانية 10 سنوات بتهمة التجسس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:29 م
إيران تقضى بسجن مواطنة بريطانية إيرانية 10 سنوات بتهمة التجسس سجن-صورة ارشيفية
رويترز

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أفاد التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء، بأنه صدر حكم بسجن مواطنة بريطانية من أصل إيراني لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

 

وكان الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، قال العام الماضي، إن عملاء غربيين "اخترقوا" البلاد، وإن علاقاتها بالقوى العالمية الكبرى تدهورت مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته تلك القوى مع طهران في 2015.

 

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إن تلك المواطنة تدعى أنوشه عاشوري. وأضاف "حكم على البريطانية الإيرانية أنوشه عاشوري بالسجن عشر سنوات للتجسس لحساب الموساد الإسرائيلي.. وبالسجن عامين بتهم الكسب غير المشروع".

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في لندن إن بريطانيا تدعم أسرتها "وسفارتنا في طهران مستمرة في طلب الوصول القنصلي".

 

وأضاف "معالجة (قضايا) جميع المواطنين المزدوجي الجنسية في إيران تمثل أولوية ونثير قضاياهم على أعلى المستويات... نحث إيران على السماح بلم شملهم على أسرهم".

 

وقالت إيران في يوليو، إنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لصالح المخابرات المركزية الأمريكية وحكمت على بعضهم بالإعدام. وليس من الواضح إن كان إعلان اليوم مرتبط بالقضية نفسها.

 

وذكر إسماعيلي أيضا أن المحكمة العليا أقرت "الحكم بالسجن عشر سنوات على الإيرانية آراس أميري بتهمة التجسس لحساب بريطانيا". واعتقلت أميري، التي كانت تعمل لدى المجلس الثقافي البريطاني وكانت تعيش في لندن، أثناء زيارة أسرتها في طهران في مارس آذار 2018.

 

ولا تحمل أميري الجنسية البريطانية.

 


ايران

بريطانيا

تجسس

امريكا

الاتفاق النووى

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