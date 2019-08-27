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إطلاق مشروع الأولمبياد المدرسى بجامعة طنطا بالشراكة مع التربية والتعليم

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:15 م
إطلاق مشروع الأولمبياد المدرسى بجامعة طنطا بالشراكة مع التربية والتعليم رئيس الجامعة
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إطلاق مشروع الأولمبياد المدرسى بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم .

وقال رئيس الجامعة، إن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى جامعة طنطا، والذى يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الرياضة المدرسية أمن قومى، وكذلك توجهات الدولة بضرورة احتضان طلاب المدارس واكتشاف الموهوبين منهم وتقديم كافة السبل الدعم اللازم لهم بما يضمن تحقيق ميداليات أولمبية، مشيرا إلى امتلاك الجامعة لكوادر بشرية مميزة من شأنها تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل.

وقال الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى تغيير وتطوير ثقافة الرياضة المدرسية لتعزيز مفهوم الصحة والرياضة كقاعدة أساسية لصحة المجتمع، وانتقاء المواهب الرياضية، وتأهيل كوادر الشباب فى مرحلتى المدرسة والجامعة.

وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة، حرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والبدنية المنتظمة فى كافة المدارس وبناء شراكة مجتمعية بين كافة المؤسسات والهيئات لدعم وتحقيق أهداف المشروع.

وأوضح الدكتور علاء حلاويش مدير المشروع، إن الهدف هو تعديل السلوك اليومى للطلبة بالمدارس بما يتوافق مع منظومة الرياضة والصحة، وبناء قاعدة لاكتشاف واحتضان المواهب، وتطوير منظومة إدارة المناقشات الرياضية، وتحسين القدرات المعرفية الرياضية الصحية، بما يسهم فى تطوير ثقافة الطلاب الصحية وسلامة أجهزتهم الحيوية.

 

 

 


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