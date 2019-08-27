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إزالة 10 حالات تعدى على الأرضى الزراعية فى حملة مكبرة بالصف وأبو النمرس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:02 م
إزالة 10 حالات تعدى على الأرضى الزراعية فى حملة مكبرة بالصف وأبو النمرس ازاله تعديات
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت مديرية الزراعة بالجيزة حملة إزالات التعديات على الأرضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدى بناحية ترسا وبنى يوسف بأبو النمرس، كما تمت إزالة 5 حالات تعدى بناحية الإيواز بمركز الصف.
 
وقال الدكتور عيسى مسعود، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن الحملات مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى على عليها، تحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفى سياق آخر طالبت محافظة الجيزة مواطنيها بسرعة تقنين أوضاع التعدى على الأراضى أملاك الدولة نظرا لشن حملات لإزالة التعديات خلال أيام.
 
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الأراضي الزراعية

تعديات الزراعة

حملات ازالة

اخبار الجيزة

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