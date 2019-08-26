"CNN": تعليقات ترامب بشأن الصين تبعث الأمل فى المناقشات التجارية

كتبت: إنجى مجدى

بعد يوم من الإشارات المختلطة بشأن التجارة وإيران، بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جولة نهائية من المحادثات لدى مجموعة قمة السبع المنعقدة حاليا فى مدينة بياريتز الفرنسية، وسط تطلعات لوضع لمسة إيجابية على أجندته.

وتشير شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الأثنين، إلى تصريحات ترامب بشأن تلقيه كلمة من الصين بأن مفاوضيها مستعدون للعودة إلى مائدة المحادثات الخاصة بالتجارة حتى بعد أن اكد مساعدوه أن الرئيس الأمريكي يصر على فرض تعريفات جمركية أعلى على البضائع الصينية.

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "أحد الأسباب التى تجعل الصين بلدًا عظيمًا هو فهم كيف تسير الحياة"، وقال إن فريقه التجارى تلقى مكالمات هاتفية من بكين، مساء الأحد لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات، مرحبا بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

كما أشاد ترامب بالرئيس الصينى شي جين بينج ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته فى إبرام اتفاق وتهدئة الموقف. تأتى تلك التعليقات بعد أن شهد الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.

وتقول سى.إن.إن، إن تعليقات الرئيس الأمريكى كانت لحظة تبعث على الأمل فى المناقشات التجارية المريرة خلال G7 ، حيث كان ترامب صارما فى إصراره على أن التعريفات يمكن أن تنتج هدنة تجارية بدلاً من تقويض الاقتصاد العالمى.