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5 عادات خاطئة تدمر صحة مخك.. منها الإفراط فى تناول السكريات وقلة الحديث

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص
5 عادات خاطئة تدمر صحة مخك.. منها الإفراط فى تناول السكريات وقلة الحديث صحة المخ
كتبت فاطمة خليل

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المخ من أهم أعضاء الجسم، حيث أنه يتحكم فى كل الأعضاء الأخرى، ويتحكم فى جميع الأنشطة التي تحدث في جسمك، ويخزن المعلومات والأشياء التى تحدث لك، لكن فى كثير من الأحيان نتبع مجموعة من العادات الخاطئة التى تضر صحة المخ والدماغ، وفقاُ لموقع whyamiunhealthy.

ولكي يبقى عقلك بصحة جيدة ويعمل بشكل صحيح، تحتاج إلى التخلص من هذه العادات:

صحة الدماغ
صحة الدماغ

الإفراط في تناول السكر

يرتبط تناول السكر لفترة طويلة بالعديد من المضاعفات الصحية، بدءًا من السمنة وحتى السرطان، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن السكر يؤثر على مخك ودماغك بالسلب، لأن كميات السكر في مجرى الدم تمنع امتصاص البروتينات والمواد المغذية، هذا يؤدي إلى سوء التغذية ويعيق نمو الدماغ.

عدم تناول وجبة الإفطار

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، لأنه يجعلك قادراً على القيام بأنشطة على مدار اليوم ويمنحك الطاقة والحيوية.

إذا تخطيت وجبة الإفطار على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن المخ يتعرض للإجهاد، لأنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للعمل بشكل صحيح.

تعدد المهام

كشفت دراسة حديثة أجرتها الديلي ميل أن الأشخاص الذين يقومون بمهام متعددة كانوا أكثر عرضة للمعاناة من تلف الدماغ أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، حيث لاحظ العلماء أن الدماغ يميل إلى الانكماش عندما نقوم بالعديد من المهام، لذا ينصح المرء باتباع روتين محدد لأداء أنشطته اليومية، شيء واحد في وقت واحد.

قلة التحدث

وفقا لبحث أجرته منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن الأشخاص الذين نادرا ما يتحدثون قد يعانون من تلف في الدماغ، وذلك لأن خلايا الدماغ تميل إلى أن تصبح نائمة مما يجعلها تتقلص.

الحرمان من النوم

وجدت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية أنه عندما ننام ، يأخذ الدماغ هذا الوقت لتطهير نفسه عن طريق إزالة جميع السموم التي قد تراكمت في الدماغ خلال اليوم،  الحرمان من النوم يعني أن هذه العملية لا تحدث وبالتالي تتسبب في تلف في الدماغ، كما يمكن أن يؤدي إلى الموت المتسارع لخلايا الدماغ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة في وقت مبكر، أو مرض الزهايمر.


عادات تدمر المخ

صحة المخ

صحة الدماغ

طرق الحفاظ على صحة المخ

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