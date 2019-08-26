واعظات يشيدن بدور المرأة فى يومها بالإمارات

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أشادت واعظات اماراتيات بتخصيص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الامارات" يوم 28 أغسطس من كل عام يوما للمرأة الاماراتية للاحتفاء بانجازاتها مثمن دورها الريادى وعطاءاتها السخية التى مكنت المرأة ووفرت لها كل سبل النجاح والتميز حتى باتت فى أعلى المراتب وذلك إيمانا من قيادتنا الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن فى جهود التنمية وتوعية المجتمع ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة.

واكدن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ان إنجازات المرأة الإماراتية ومكانتها تترتسخ فى شتى ميادين النهوض المؤسسى والوطنى والحضارى منذ قيام الدولة على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانوإخوانه المؤسسين، إلى اليوم حيث اتاح لها التمكين فى كل مجالات العلم والمعرفة والعمل والإنتاج المشاركة فى التنمية حتى تبوأت بكفاءتها أعلى المناصب متسلحة بالثقافة والخبرة والروح الوطنية والإنتاجية والسعادة الإيجابية.