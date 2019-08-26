سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

واعظات يشيدن بدور المرأة فى يومها بالإمارات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:27 م
واعظات يشيدن بدور المرأة فى يومها بالإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت واعظات اماراتيات بتخصيص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الامارات" يوم 28 أغسطس من كل عام يوما للمرأة الاماراتية للاحتفاء بانجازاتها مثمن دورها الريادى وعطاءاتها السخية التى مكنت المرأة ووفرت لها كل سبل النجاح والتميز حتى باتت فى أعلى المراتب وذلك إيمانا من قيادتنا الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن فى جهود التنمية وتوعية المجتمع ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة.

واكدن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية ان إنجازات المرأة الإماراتية ومكانتها تترتسخ فى شتى ميادين النهوض المؤسسى والوطنى والحضارى منذ قيام الدولة على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانوإخوانه المؤسسين، إلى اليوم حيث اتاح لها التمكين فى كل مجالات العلم والمعرفة والعمل والإنتاج المشاركة فى التنمية حتى تبوأت بكفاءتها أعلى المناصب متسلحة بالثقافة والخبرة والروح الوطنية والإنتاجية والسعادة الإيجابية.

 


الإمارات

يوم المرأة الإماراتية

الشيخة فاطمة بنت مبارك

أم الإمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة