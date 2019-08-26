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نائب رئيس جامعة طنطا: ربط البحث العلمى بالصناعة لخدمة إقليم الدلتا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:56 م
نائب رئيس جامعة طنطا: ربط البحث العلمى بالصناعة لخدمة إقليم الدلتا الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم عدد من القوافل الصناعية، وذلك فى إطار استراتجية الجامعة لتحقيق دورها العلمى والمجتمعى فى تطوير وتنمية المجتمع، والمشاركة فى التنمية الصناعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة .

وقال "عتمان "، إن ربط البحث العلمي بالصناعة ضرورة حتمية لخدمة إقليم الدلتا، مشيراً إلى تنظيم الجامعة لقافلة صناعية لمصنع بنجر السكر بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على المشاكل التى تتعلق بهذه الصناعة وأهمها التخلص من العجينة الصفراء الناتجة من التصنيع المكونة من الحجر الجيرى وإعادة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصناعى لإعادة تدويرها وإعادة استخدامها فى عملية التصنيع ، وتوفير الطاقة المستخدمة من الغاز الطبيعى ، وتحويل عملية تنظيف المواسير من عملية ميكانيكية الى استخدام المواد الكيماوية الأمنة، وتعظيم الاستفادة من المنتج وتقليل نسبة الفاقد اثناء عملية التصنيع.

وقال المهندس سليمان حسن السيد رئيس مصانع الشركة، إن هذه القافلة تأتى استكمالاً لدور جامعة طنطا الرائد لخدمة إقليم الدلتا، كما طالب الدكتور جلال الشرنوبي نائب رئيس المصنع وجميع رؤساء القطاعات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بجامعة طنطا بكليتى الهندسة والعلوم بضرورة التعاون المشترك لإيجاد حلول للمشكلات التى يواجهها القطاع الصناعى بالدلتا من خلال تعظيم الاستفادة من مخرجات البحوث العلمية.

شارك بالقافلة من جامعة طنطا كل من الدكتورة منى درويش استاذ الهندسة الكيميائية، والدكتور محمد الحضرى مدرس القوى الميكانيكية، والدكتور رفاعى حماد بكلية الهندسة، والدكتور عبد الباسط مرسى الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم ، والدكتور محمد مبارك المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر حسنى مدير عام خدمة المجتمع.

 

 

 

 
 
 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

قوافل صناعيه

اقليم الدلتا

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