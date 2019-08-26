موسكو : عودة 1526 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

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أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1526 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية ، منهم 418 لاجئا (من بينهم 125 امرأة و213 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ" ، و 1108 لاجئا (من بينهم 332 امرأة و565 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أن نازحين اثنين فقط عادا إلى أماكن إقامتهما الدائمة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن الجانب الروسي نفذ عملية إنسانية واحدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث قام بتوزيع 750 سلة غذائية تزن 3.71 طن.لافتا الى أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.5 هكتارا من الألغام في محافظة درعا ومدينة دوما بدمشق، كما تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة قابلة للانفجار.