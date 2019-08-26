سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

موجز أخبار الاقتصاد.. مجلة كوندى ناست تشيد بالسياحة المصرية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:51 م
موجز أخبار الاقتصاد.. مجلة كوندى ناست تشيد بالسياحة المصرية تقرير مجلة كوندى ناست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر قسم الاقتصاد باليوم السابع، عددًا من الأخبار الهامة، اليوم الاثنين، فى القطاع الصناعي والسياحي.

 

وفيما يلى أبرز الأخبار التى نشرت على مدار اليوم
 

للمرة الثانية..مجلة كوندى ناست السياحية تنشر مقالا إيجابيا عن السياحة فى مصر

نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر Conde Nast Traveller السياحية الأمريكية مقالا تفصيليا عن المتحف المصرى الكبير تحت عنوان "كل ما نعرفه عن المتحف المصرى الكبير"، تضمن الحديث عن موقع المتحف وتصميمه الداخلى وكيفية الوصول إليه، وبدأ المقال بالإشارة إلى أن هذا المتحف سوف يكون أكبر متحف أثرى في العالم وأنه بالرغم من تأخر افتتاحه لمدة عام إلا أنه من المنتظر أن يٌفتتح في عام 2020.

التمثيل التجارى فى باريس: 36.2% زيادة بحجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا

أعد مكتب التمثيل التجارى المصرى فى باريس تقريرا عن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، ومن أبرز ما تضمنه التقرير الإشارة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير – مايو 2019 بنسبة 36.2% مقارنة بنفس الفترة عام 2018، والذي بلغ 1212.7 مليون يورو بدلاً من 823.7 مليون يورو، كما تضمن التقرير الإشارة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 334.2 مليون يورو خلال يناير- مايو 2019 مقارنة بنحو 289 مليون يورو خلال الفترة المثيلة من العام السابق أى بنسبة نمو 15.6%.

"تصديرى الكيماويات": 2.4 مليار دولار صادرات النصف الأول من عام 2019

كشف وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات الكيماويات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 سجلت 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.7 مليار دولار بنسبة انخفاض 10%.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 3 مليارات دولار فى مايو

قال البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.


موجز اقتصاد

مصر وفرنسا

السياحة المصرية

تحويلات المصريين

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة