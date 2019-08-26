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مفوضية اللاجئين: يجب على اليونان اتخاذ كافة التدابير الامنية فى مخيم موريا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:26 م
مفوضية اللاجئين: يجب على اليونان اتخاذ كافة التدابير الامنية فى مخيم موريا مخيمات لاجئين
أ ش أ

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دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، السلطات اليونانية إلى نقل المهاجرين القصر بشكل عاجل إلى أماكن أكثر أمانا.
ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين عن ممثل مفوضية اللاجئين فيليبو جراندى قوله "على الحكومة اليونانية أن تتخذ كافة التدابير العاجلة من أجل نقل هؤلاء القاصرين إلى أماكن أكثر أمانا". 
ويأتى هذا عقب قيام شاب أفغانى بطعن أفغانى آخر وأصاب 2 آخرين بجروح فى مخيم موريا اللاجئين القصر فى جزيرة ليسبوس اليونانية.


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مخيم موريا

اليونان

المفوضية العليا لشئون اللاجئين

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