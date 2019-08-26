مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودى للهجن

كتب مصطفى عنبر

وقع الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة والأمير فهد بن جلوى بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودى للهجن مذكرة تفاهم تجمع وزارة الحج والعمرة والاتحاد السعودى للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة الذى يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولى للمعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمى خدمات الحج والعمرة كونها جزءًا من الموروث الثقافى السعودى لاستكشاف إمكانية الشراكة فى وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

وأعرب الأمير فهد بن جلوى عن تشرف الاتحاد السعودى للهجن بخدمة ضيوف الرحمن من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة لتحقيق بنود رؤية المملكة 2030 التى يعمل الجميع على تحقيها.