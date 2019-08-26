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محافظ الغربية: إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلانا مخالفا خلال أسبوع

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:42 م
محافظ الغربية: إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلانا مخالفا خلال أسبوع حملات المكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات
الغربية - محمد طارق

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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على استمرارية شن الحملات المكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، جاء ذلك فى إطار الحرص على توفير السيولة المرورية الكافية وكذا تسهيل حركة المشاة ومراعاة المظهر الحضارى والجمالى للشوارع.

وفى هذا الإطار قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بشن حملات بصفة يومية لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة من جميع الشوارع، أسفرت عن إزالة 1273 حالة إشغال و498 إعلانا خلال الفترة من 19/8 – 25/8/2019 تمثلت فى " 111 حالة إشغال و197 إعلان بمركز سمنود – 137 حالة إشغال و38 إعلان بمركز بسيون – 180 حالة إشغال بمركز المحلة الكبرى - 241 حالة إشغال بحى أول طنطا – 102 حالة إشغال و84 إعلان بمركز زفتى – 45 حالة إشغال و15 إعلان بمركز السنطة – 48 حالة إشغال و80 إعلان بمركز كفر الزيات – 50 حالة اشغال بمركز قطور – 15 حالة إشغال و75 إعلان بمركز طنطا - 106 حالة إشغال بحى ثان المحلة الكبرى - 238 حالة إشغال و9 إعلانات بحى ثان طنطا

كما أسفرت هذه الحملات أيضاً عن تنفيذ قرارات غلق لعدد 4 محلات و5 مقاهى بنطاق حى أول وثان طنطا وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.


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